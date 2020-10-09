بومبيو يصف زيارته إلى اليابان بـ"التاريخية"

أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين اليابانيين كانت مثمرة خلال زيارته التي وصفها بالتاريخية إلى اليابان.

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" أعرب فيها عن تفاؤله بهذه الزيارة، مشيرا إلى "الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيط الهادئ".

وأرفق بومبيو تغريدته بشريط فيديو يظهر بعض الاجتماعات التي عقدها في اليابان.

What a momentous trip to Japan. I had very productive meetings with our partners and allies on advancing our shared vision of a free and open #IndoPacific and furthering peace and security in the region. pic.twitter.com/dldpBudaWM — Secretary Pompeo (@SecPompeo) October 9, 2020

المصدر: "تويتر"