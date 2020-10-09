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بومبيو يصف زيارته إلى اليابان بـ"التاريخية"

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بومبيو يصف زيارته إلى اليابان بـ
wikimedia
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أشار وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إلى أن اجتماعاته مع المسؤولين اليابانيين كانت مثمرة خلال زيارته التي وصفها بالتاريخية إلى اليابان.

ونشر بومبيو تغريدة على "تويتر" أعرب فيها عن تفاؤله بهذه الزيارة، مشيرا إلى "الرؤية المشتركة بين البلدين لتعزيز السلام والأمن في منطقة المحيط الهادئ".

وأرفق بومبيو تغريدته بشريط فيديو يظهر بعض الاجتماعات التي عقدها في اليابان.

 المصدر: "تويتر"

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