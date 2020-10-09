صيد الأسماك قد يفشل الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

تعتبر الصفقة التجارية بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من أكبر وأهم الاتفاقات بين الجانبين، إلا أنها قد تفشل بسبب حصص الصيد في مياه الطرفين.

وكشف دبلوماسي بارز من الكتلة الأوروبية يوم الجمعة أنه مع اقتراب الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق، ما زال المفاوضون من الجانبين في خلاف حول الحقوق التي ستحصل عليها سفن صيد الاتحاد الأوروبي للصيد في المياه البريطانية بعد انتهاء الفترة الانتقالية لبريكست في 31 ديسمبر المقبل.

وقد جعل التكتل الأوروبي الاتفاق حول هذه القضية شرطا مسبقا لأي صفقة تجارية أوسع والفشل في التوصل إلى اتفاق قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وأقرب حليف له في السياسة الخارجية والأمنية وسيؤثر على عدة مجالات من الطيران إلى التمويل والبحث العلمي.

وحسب الدبلوماسي فإن قيمة الأسماك التي تصطادها سفن الاتحاد الأوروبي في المياه البريطانية، تقدر بـ650 مليون يورو أي حوالي 767 مليون دولار وهذا الرقم يعتبر ضئيلا مقارنة بنصف تريليون دولار من البضائع المتداولة بين الاتحاد والمملكة المتحدة كل عام.

وأضاف أن القوارب البريطانية تحصل من جانبها على حوالي 150 مليون يورو من صيد الأسماك في مياه الاتحاد الأوروبي.

وشدد الدبلوماسي على أن قطاع الصيد يمثل جزءا صغيرا من اقتصادات كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، لكن له أهمية سياسية للعديد من الدول الأعضاء، بما فيها فرنسا وبلجيكا وهولندا والدنمارك.

المصدر: "Bloomberg"