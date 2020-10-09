ماكرون يبحث قضية قره باغ مع باشينيان وعلييف

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون آخر التطورات في منطقة قره باغ في اتصالين هاتفيين أجراهما اليوم الجمعة مع نظيره الأذربيجاني إلهام علييف ورئيس الحكومة الأرمنية نيكول باشينيان.

وأكدت الحكومة الأرمنية في بيان لها أن باشينيان أبلغ ماكرون بآخر مستجدات الأعمال القتالية المتواصلة في قره باغ والتطورات الجارية في هذا السياق، مشددا على أهمية ضمان حق جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا (والمدعومة من يريفان) في تقرير مصيرها في الظروف الحالية.

وأعلن باشينيان عن ضرورة أن يتخذ المجتمع الدولي خطوات واضحة وملموسة في هذا الاتجاه.

من جانبه، أشار الرئيس الفرنسي، حسب البيان الأرمني، إلى أهمية وقف إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها وبدء مفاوضات بشأن تسوية النزاع ضمن إطار مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

ولفت ماكرون إلى أهمية النداء الذي وجهه بهذا الخصوص أمس الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا أنه لا يزال على تواصل مباشر مع نظيره الروسي.

يتبع..