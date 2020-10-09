الإليزيه: طرفا النزاع في قره باغ يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت

أعلن قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس أن طرفي الصراع في إقليم قرة باغ قد يوقعان هدنة اليوم أو غدا تضع حدا للاقتتال الذي يدوم منذ يوم 27 سبتمبر الماضي.

ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القصر الرئاسي الفرنسي قوله، إن "طرفي النزاع يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت.

#BREAKING Karabakh warring parties heading 'towards a truce' Friday or Saturday: France pic.twitter.com/UTfH1CgRIr — AFP news agency (@AFP) October 9, 2020

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية.