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الإليزيه: طرفا النزاع في قره باغ يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت

الإليزيه: طرفا النزاع في قره باغ يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت

أخبار العالم

الإليزيه: طرفا النزاع في قره باغ يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت
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أعلن قصر الإليزيه في العاصمة الفرنسية باريس أن طرفي الصراع في إقليم قرة باغ قد يوقعان هدنة اليوم أو غدا تضع حدا للاقتتال الذي يدوم منذ يوم 27 سبتمبر الماضي.

 ونقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن القصر الرئاسي الفرنسي قوله، إن "طرفي النزاع يتوجهان نحو هدنة الجمعة أو السبت.

 

المصدر: وكالة الأنباء الفرنسية.

 

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