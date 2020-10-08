فرنسا تعلن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب كورونا

أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران، اليوم الخميس، عن حالة التأهب القصوى في 4 مدن بسبب تفشي كورونا ابتداء من السبت المقبل.

وأشار الوزير في مؤتمر صحفي، إلى أن المدن هي "ليل، وليون، وغرونوبل، بالإضافة إلى سانتيان".

وأعلنت السلطات الصحية الفرنسية اليوم، عن تسجيل 18129 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بعد تسجيلها أمس الأربعاء 18746 إصابة.

ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات في البلاد إلى 671938، والوفيات إلى 32445 حالة.

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء، إن سلطات بلاده ستفرض قيودا جديدة لاحتواء تفشي فيروس كورونا، بعدما سجلت زيادة قياسية في عدد الإصابات بالوباء.

وأضاف في مقابلة أذاعتها قنوات التلفزيون الرئيسية: "في الأماكن التي ينتشر فيها المرض بسرعة شديدة ستكون هناك قيود جديدة".

المصدر: "رويترز"