ستولتنبرغ لترامب: الحلفاء ينسحبون معا

أكد سكرتير حلف الناتو ينس ستولتنبرغ بعد تصريح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بنية بلاده الانسحاب من أفغانستان حتى نهاية العام، أن أعضاء الحلف سيحددون معا موعد الانسحاب من هناك.

وجدد ستولتنبرغ أثناء مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس عقب المفاوضات مع رئيس وزراء مقدونيا الشمالية زوران زائيف، موقف حلف شمالي الأطلسي القاضي بأن الناتو لن ينه مهمته في أفغانستان إلا بعد تهيئة الظروف الملائمة على الأرض.

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وتابع: "قررنا التدخل في أفغانستان معا، ونتخذ قرارات بشأن أي تعديلات مستقبلية معا، كما سننسحب معا".

وجاء ذلك بعد إعلان الرئيس ترامب عن نيته سحب القوات الأمريكية من أفغانستان حتى عيد الميلاد القادم.

المصدر: أ ف ب