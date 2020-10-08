الجانب الأرمني ينفي التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن وقف النار في قره باغ

نفى الجانب الأرمني في نزاع قره باغ صحة الأنباء عن التوصل إلى اتفاق نهائي مع أذربيجان بشأن وقف إطلاق النار في المنطقة المتنازع عليها اعتبارا من اليوم الخميس.

ونشرت وزارة دفاع جمهورية قره باغ المعلنة ذاتيا والمدعومة من أرمينيا ومركز الإعلام الموحد التابع لحكومة يريفان، على صفحتيهما في "فيسبوك"، أن الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام أرمنية وأجنبية حول التوصل إلى اتفاق واضح بين أطراف النزاع بشأن وقف القتال اعتبارا من اليوم ليست صحيحة.

يأتي ذلك على خلفية تواصل الأعمال القتالية في المنطقة المتنازع عليها، وسط جهود دولية مكثفة رامية إلى خفض التصعيد.

المصدر: RT