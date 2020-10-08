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إيران تطلق سراح الناشطة الحقوقية نرجس محمدي

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إيران تطلق سراح الناشطة الحقوقية نرجس محمدي
iranhumanrights
الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي
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أفرجت السلطات الإيرانية عن الناشطة الحقوقية البارزة نرجس محمدي بعدما خففت عقوبتها بالسجن 10 سنوات، وفق ما ذكرت وكالة أنباء إيرانية اليوم الخميس.

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وسجنت نرجس، التي تدعو إلى إلغاء عقوبة الإعدام في إيران، في عام 2016 بعدما أسست منظمة حقوقية، اعتبرتها السلطات جماعة منشقة غير قانونية.

ونقلت وكالة "تسنيم" للأنباء عن رئيس السلطة القضائية بإقليم زنجان في شمال غربي البلاد، الذي كانت مسجونة فيه، إنه تم إطلاق سراحها الليلة الماضية، من دون أن يوضح سبب تقليص عقوبتها.

وكانت الأمم المتحدة قد دعت في يوليو إلى الإفراج عن نرجس بعد أنباء عن ظهور أعراض مرض كوفيد-19 عليها. وقال زوجها في أغسطس إنها تعافت على ما يبدو.

المصدر: RT + رويترز

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