أمريكا ستفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني

كشف مصدر من الحزب الجمهوري بالكونغرس الأمريكي لوكالة "رويترز" أن الولايات المتحدة تجهز لفرض عقوبات جديدة على القطاع المالي الإيراني اليوم الخميس.

وتأتي الخطوة، التي ستفصل إيران فعليا عن المنظومة المالية العالمية، بعد أسابيع من إعلان واشنطن إعادة فرض العقوبات الدولية على الجمهورية الإسلامية، وهو ما قوبل برفض حلفاء أوروبيين كبار ومعظم أعضاء مجلس الأمن وفي مقدمتهم روسيا والصين.

ولم ترد وزارة الخارجية الأمريكية حتى الآن على طلب للتعقيب.

المصدر: "رويترز"