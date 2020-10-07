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الصحة اللبنانية: تسجيل 1453 إصابة جديدة بكورونا و 9 حالات وفاة

مصاب بكورونا يفارق الحياة على مرأى وزير إسرائيلي

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مصاب بكورونا يفارق الحياة على مرأى وزير إسرائيلي
Reuters Ronen Zvulun
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أفادت وسائل إعلام عبرية بأن شخصا مصابا بفيروس كورونا المستجد لفظ أنفاسه الأخيرة داخل مركز طبي في إسرائيل على مرأى وزير الاتصالات يوعز هندل.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" على موقعها الإلكتروني Ynet أن المريض الذي لم يتم الكشف عن اسمه فارق الحياة في مركز "زيف" الطبي بمدينة صفد، بالتزامن مع زيارة هندل إليه.

ووصف هندل هذا الأمر بأنه "مروع"، مشددا على ضرورة وضع حد لنظريات المؤامرة والمواقف السياسية المحيطة بجائحة الفيروس التاجي، وقال إن "كل وفاة بمثابة فقدان عالم كامل".

ويأتي ذلك على خلفية سريان الإغلاق الشامل الذي فرضته الحكومة الإسرائيلية، للمرة الثانية منذ بداية العام الجاري، في محاولة للحد من انتشار الوباء، عندما بلغت وتيرة تفشيه مستوى غير مسبوق.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل

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