حكومة جنوب أفريقيا تدين تصرفات "المزارعين البيض"

دانت حكومة جنوب أفريقيا تصرفات "المحتجين البيض" بعد اقتحامهم لمحكمة و إحراقهم لسيارة شرطة.

وجاء هذا الاحتجاج من قبل المزارعين البيض للمطالبة بتسليم رجلين كانا قد اعتقلا بتهمة قتل مزارع، حيث استخدمت الشرطة القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.

كما وحمل بعض المحتجين لافتات كتب عليها "Boer Lives Matter" أي "حياة المزراع مهمة" و بوير كلمة ترمز إلى المزارع بالتعابيرالأفريكانية.

ونفت الحكومة المزاعم وأوضحت أن الجرائم تحصل في مناطق نائية، ذلك بعد اتهام بعض الجماعات المحافظة الحكومة بأنها لا تقوم بما يلزم لحماية المزارعين وتعرضهم لإبادات جماعية.

المصدر: وكالات