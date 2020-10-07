وزير الصحة البريطاني يحذر من ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا

حذر وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، من ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في البلاد وزيادة عدد الأشخاص الذين يدخلون المستشفى بسببه، ورأى في ذلك وجود مشكلة خطيرة.

وخلال ندوة عبر الإنترنت مع اتحاد الصناعة البريطانية، شدد هانكوك على: "أننا نشهد في الأسبوع الأخير تحديا جراء ارتفاع معدل الإصابات".

وأوضح أن "التحدي هو كيفية التعامل مع الذروة الثانية لانتشار الفيروس بأقل ضرر ممكن. لحسن الحظ، نحن نعرف كثيرا عن هذا الأمر جراء انتشار كورونا في المرة الأولى".

المصدر: "رويترز"