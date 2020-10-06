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سفير ألمانيا في بيلاروس يغادر إلى بلاده

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سفير ألمانيا في بيلاروس يغادر إلى بلاده
Reuters
احتجاجات في بيلاروس على النتائج الرسمية للانتخابات الرئاسية السابقة
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غادر السفير الألماني لدى بيلاروس، مانفريد هوتيرير، مينسك مؤقتا إلى برلين، وذلك تزامنا مع لقاء مرتقب بين المستشارة أنغيلا ميركل وزعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

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وقال مصدر في الخارجية الألمانية إن "السفير غادر اليوم مينسك لإجراء مباحثات في برلين".

وتأتي رحلة السفير الألماني لدى بيلاروس إلى برلين في اليوم نفسه الذي تعتزم فيه المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل عقد لقاء مع زعيمة المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا في برلين.

وأمس الاثنين، أعلن وزير خارجية ليتوانيا، ليناس لينكيافيتشوس، استدعاء سفير بلاده في بيلاروس لإجراء مشاورات. ولاحقا أصدرت الخارجية البولندية إعلانا مماثلا. وغادر كلا من سفيرا بولندا وليتوانيا عاصمة بيلاروس إلى بلديهما الأحد. 

واعتبرت ألمانيا أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة التي جرت في بيلاروس في 9 أغسطس الماضي وأفضت إلى فوز الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، "لم تكن ديمقراطية" وأعلنت عدم اعترافها بنتائجها.

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المصدر: تاس

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