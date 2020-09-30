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ميركل تنوي لقاء تيخانوفسكايا

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ميركل تنوي لقاء تيخانوفسكايا
Reuters
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أكدت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، أنها ستلتقي في وقت لاحق مع سفيتلانا تيخانوفسكايا، المرشحة السابقة في الانتخابات الرئاسية البيلاروسية.

وقالت المستشارة الألمانية، اليوم الأربعاء، في البوندستاغ خلال نقاش حول الميزانية الفيدرالية لعام 2021: "سألتقي في المستقبل القريب، بالمعارضة تيخانوفسكايا".

وأشارت ميركل، إلى أنها معجبة بشجاعة النساء اللواتي نزلن إلى شوارع المدن البيلاروسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة "رويترز"، نقلا عن آنا كراسولينا مساعدة تيخانوفسكايا، أن الأخيرة ستزور برلين في يومي 5 و 6 أكتوبر.

المصدر: تاس

 

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