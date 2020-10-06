الرئيس القرغيزي السابق يتغيب عن اجتماع مع أنصاره بعد أن أطلقوا سراحه

تغيب الرئيس القرغيزي السابق، ألمازبك أتامباييف، عن الاجتماع المقرر مع أنصاره، وذلك بعد أن أطلق المحتجون سراحه من مركز الاحتجاز التابع للجنة الأمن القومي.

وذكرت المصادر أن أتامبياييف تغيب عن الاجتماع المقرر مع أنصاره لأسباب صحية.

وتشهد قرغيزيا (قرغيزستان) احتجاجات منذ مساء أمس الاثنين، ضد نتائج الانتخابات البرلمانية، وقد تمكن المحتجون من اقتحام مبنى البيت الأبيض في العاصمة بيشكيك، حيث يوجد مقر البرلمان وإدارة الرئيس.

هذا وقد أعلنت لجنة الانتخابات المركزية في قرغيزيا، اليوم الثلاثاء، أن نتائج الانتخابات البرلمانية، التي أجريت يوم الأحد الماضي، ملغاة، وهذا هو المطلب الرئيس للمحتجين.

وفي وقت سابق، دعا الرئيس القرغيزي، سورونباي جينبيكوف، إلى إلغاء النتائج إذا أثبتت لجنة الانتخابات المركزية وجود انتهاكات أثناء التصويت.

المصدر: وكالات