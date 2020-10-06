نيابة عن 26 دولة.. الصين تنتقد أمريكا ودولا غربية لانتهاكها حقوق الإنسان

انتقدت الصين الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية بشأن انتهاك حقوق الانسان، نيابة عن 26 دولة، خلال المناقشة العامة للجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة.

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ودعا تشانغ جون، مندوب الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، أمس الاثنين، في بيان مشترك، إلى الرفع الكامل والفوري للعقوبات الأحادية، معربا عن القلق البالغ بشأن التمييز العنصري الممنهج.

وألقى تشانغ جون البيان بالنيابة عن كل من أنغولا، وأنتيغوا وبربودا، وبيلاروس، وبوروندي، وكمبوديا، والكاميرون، والصين، وكوبا، وجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، وغينيا الاستوائية، وإريتريا، وإيران، ولاوس، وميانمار، وناميبيا، ونيكاراغوا، وباكستان، وفلسطين، وروسيا، وسانت فينسنت وغرينادين، وجنوب السودان، والسودان، وسورينام، وسوريا، وفنزويلا، وزيمبابوي.

وأشار إلى أن مرض فيروس كورونا يواصل تأثيره البالغ على جميع البلدان، لا سيما النامية منها، لافتا إلى أن مكافحة المرض والتعافي منه أمر يتطلب تضامنا عالميا وتعاونا دوليا.

وأضاف: "على الرغم من هذا، لا نزال نشهد تطبيق إجراءات أحادية قسرية، ما يتعارض مع غرض ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة، والقانون الدولي والتعددية والأعراف الأساسية الحاكمة للعلاقات الدولية".

وأوضح أن للإجراءات الأحادية القسرية تأثيرا سلبيا مؤكدا على حقوق الإنسان، لأنها تعوق التحقق الكامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعرقل رفاهية المواطنين في البلدان المتضررة، لا سيما النساء والأطفال، ويشمل ذلك المراهقين والمسنين والأشخاص ذوي الإعاقات.

المصدر: شينخوا