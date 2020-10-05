ترامب ينزع كمامته بمجرد وصوله للبيت الأبيض (فيديو)

شوهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو ينزع كمامته بمجرد وصوله إلى البيت الأبيض، بعد أن كان يخضع للعلاج من فيروس كورونا في مركز "وولتر ريد" الطبي.

وقالت وسائل إعلام أمريكية إن ترامب نزع كمامته فور وصوله لالتقاط بعض الصور على أحدى الشرفات، غير أنه لم يضعها مجددا بعد ذلك.

وأعلن ترامب، الجمعة الماضي، أنه وزوجته ميلانيا أصيبا بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت إدارته أنه يعاني من أعراض طفيفة ويواصل أداء عمله.

وأفادت مصادر عدة بأن ترامب يعاني من السعال ودرجة الحرارة المرتفعة بينما أكد الرئيس نفسه أن حالته لم تكن جيدة جدا عند وصوله إلى مركز "وولتر ريد" للعلاج.

وفي أحدث تقرير حول حالة الرئيس الصحية، قال فريقه الطبي، في وقت سابق من الاثنين، إن حالته تحسنت.

Coronavirus in Chief, Trump takes off mask as he returns to WH. pic.twitter.com/ukCyhU1Nv0 — Jim Acosta (@Acosta) October 5, 2020

المصدر: RT + وكالات