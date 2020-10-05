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غارة جوية إسرائيلية على موقع تابع لـ"حماس" جنوب قطاع غزة

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غارة جوية إسرائيلية على موقع تابع لـ
RT
طائرة إسرائيلية تنفذ غارة على موقع عسكري تابع لحماس جنوب قطاع غزة (صورة من الأرشيف)
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أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مساء يوم الاثنين، بأن طائرة عسكرية تابعة له، نفذت غارة على موقع تابع لحركة "حماس" في جنوب قطاع غزة.

وقال الجيش إنه نفذ الغارة "ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية في وقت سابق مساء اليوم".

من جهتها أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن طائرة استطلاع إسرائيلية، أغارت مساء الاثنين، على نقطة للضبط الميداني شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وقالت وكالة "معا" إن الطائرة أطلقت صاروخين على الأقل صوب نقطة الضبط دون الإبلاغ عن إصابات.

وكانت وسائل إعلام عبرية قد أشارت إلى أن صاروخا أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة في مستوطنة "أشكول".

وأضافت أن صفارات الإنذار دوت في مستوطنات الغلاف قبل سماع دوي انفجار ضخم ناجم عن سقوط الصاروخ.

المصدر: RT + وكالات

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