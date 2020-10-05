ابن رئيس وزراء أرمينيا يتطوع بالجيش

تطوع آشوت باشينيان، نجل رئيس الوزراء الأرمني، نيكول باشينيان، بصفوف الجيش على خلفية تصاعد النزاع في إقليم قره باغ، حسبما أفاد والداه، اليوم الاثنين.

وكتب رئيس الوزراء الأرمني عبر صفحته في "فيسبوك": "انخرط ابننا بصفوف الجيش"، مرفقا تدوينته بصورة لابنه.

فيما نشرت زوجته، آنا هاكوبيان، تدوينة على "فيسبوك"، كتبت فيها: "انخرط ابني بجيشنا المجيد.. أنا فخورة بآشوت وبجميع مقاتلينا".

وفي وقت سابق من اليوم، توجه نيكول باشينيان بدعوة إلى المجندين الأرمن المسرحين خلال العام الجاري للتطوع بصفوف الجيش على خلفية التطورات الأخيرة للنزاع في إقليم قره باغ.

وفي يونيو الماضي، انتهت مدة خدمة آشوت باشينيان العسكرية التي قضى جزءا منها في إقليم قره باغ.

المصدر: تاس + نوفوستي