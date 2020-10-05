يريفان تتحدث عن قصف مكثف لعاصمة قره باغ وباكو تعلن تعرض 3 بلدات لقصف أرمني

أفادت وزارة الدفاع الأرمنية صباح اليوم الاثنين بأن عاصمة إقليم قره باغ، ستيباناكيرت، تتعرض حاليا لقصف صاروخي مكثف، فيما اتهمت باكو القوات الأرمنية بقصف ثلاث بلدات في الإقليم.

وذكرت وكالة "نوفوستي" أنه سمع دوى نحو 20 انفجارا ناجمة عن القصف المدفعي في ستيباناكيرت، مضيفة أن الانفجارات وقعت قرب وسط المدينة، وأنه جرى استخدام راجمات صواريخ أيضا خلال القصف.

وأشارت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية، شوشان ستيبانيان، عبر "فيسبوك" إلى أن "الجيش الأذربيجاني استأنف هجومه على المحور الجنوبي للجبهة في قره باغ، وأن هناك معارك ضارية في المنطقة، توجه خلالها وحدات جيش دفاع قره باغ ضربات معاكسة للقوات المهاجمة".

من جهتها، قالت وزارة الدفاع الأذربيجانية هذا الصباح إن بلدات بردا وترتار وبيلاغان تتعرض لقصف من القوات الأرمنية.

جاء هذا التصريح بعد أن أعلنت الدفاع الأذربيجانية في وقت سابق صباح اليوم أن الوسائل التقنية لأنظمة رادار الدفاع الجوي الأذربيجانية رصدت إطلاق صواريخ باتجاه أذربيجان من مواقع إطلاق موجودة في 3 مناطق داخل أراضي أرمينيا، وهو ما نفته في وقت لاح يريفان، ووصفته بـ"المعلومات المضللة بشكل مطلق".

المصدر: وكالات