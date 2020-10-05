الإعلام الكوري الشمالي الرسمي يكشف عن أسلحة إيرانية جديدة

نشرت صحيفة كورية شمالية رسمية، اليوم الاثنين، مقالا عن صاروخ إيراني مطور يطلق من غواصة، وعن أنظمة أسلحة أخرى.

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وقالت صحيفة "رودونغ شينمون" لسان حال حزب العمال الحاكم، نقلا عن تقارير إعلامية حكومية حديثة في طهران، إن إيران نجحت في تحسين مدى صاروخ كروز "جاسك -2"، الذي يمكن إطلاقه من الغواصة "فاتح" الإيرانية محلية الصنع.

كما أشارت الصحيفة إلى أنظمة الرادار الإيرانية الجديدة التي أطلق عليها اسم "سورش" و"ميسق".

وليس من النادر أن تنشر وسائل الإعلام الكورية الشمالية مقالات عن الأسلحة الإيرانية الجديدة. ومن المفترض أن كوريا الشمالية وإيران تحافظان على علاقات وثيقة في تطوير الصواريخ منذ ثمانينيات القرن الماضي.

ولكن التقرير الأخير يلفت الانتباه، وسط تكهنات بأن كوريا الشمالية قد تكشف النقاب عن سلاح استراتيجي جديد خلال عرض عسكري، من المتوقع أن يقام يوم السبت أثناء الاحتفال بالذكرى الـ75 لتأسيس حزب العمال الحاكم.

ويقول مراقبون إن كوريا الشمالية قد تعرض صاروخا باليستيا مطورا عابرا للقارات، أو صاروخا باليستيا يطلق من غواصة هذا الأسبوع.

المصدر: يونهاب