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الآلاف يحتجون على قيود كورونا في ألمانيا

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الآلاف يحتجون على قيود كورونا في ألمانيا
Reuters
آلاف يحتجون على قيود كورونا في ألمانيا
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قالت الشرطة إن آلاف المتظاهرين احتجوا في جنوب ألمانيا، في عطلة نهاية الأسبوع، على القيود المفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا.

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وتابعت الشرطة، اليوم الأحد، أن آلافا آخرين خرجوا في مظاهرات مضادة لإظهار تأييدهم لإجراءات الحكومة المتخذة لاحتواء الجائحة، واحتجاجا أيضا على أنصار التيار اليميني على الجانب الآخر.

وإجمالا أحصت الشرطة ما بين 10500 و11 ألفا في مظاهرات مختلفة بدأت يوم السبت واستمرت اليوم الأحد، وقال متحدث باسم الشرطة إن من المتوقع أن يجذب الطقس المشمس المزيد من المشاركين.

وكان منظمو المظاهرات المناهضة لقيود كورونا يعتزمون في بادئ الأمر حشد 200 ألف مشارك.

وفرضت السلطات المحلية قيودا، منها مراعاة التباعد الاجتماعي لتجنب زيادة عدد الإصابات. واجتذبت المظاهرات جماعات مختلفة من المتظاهرين، من المدافعين عن الحقوق المدنية، إلى المناهضين للقاحات، والنازيين الجدد، وأفراد من جماعات يمينية متطرفة.

وأدارت ألمانيا أزمة الوباء بشكل جيد حتى الآن، فأبقت على معدلات الإصابة والوفيات منخفضة بالمقارنة بدول أوروبية أخرى في الموجة الأولى من التفشي في الربيع.

لكن الإصابات بدأت تزيد مرة أخرى، وتدرس السلطات فرض المزيد من القيود التي قد تحد من الحياة العامة وتبطئ انتعاش الاقتصاد، بعد أن شهدت ألمانيا في النصف الأول من العام أسوأ حالة ركود اقتصادي مسجلة.

المصدر: رويترز

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