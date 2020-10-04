أيرلندا.. 10 وفيات و613 إصابة جديدة بكورونا

سجلت أيرلندا 10 وفيات و613 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

ووفق البيانات المسجلة اليوم، يرتفع العدد الإجمالي للوفيات نتيجة فيروس كورونا في البلاد إلى 1810 حالات.

وقال رونان جلين، كبير أطباء أيرلندا بالإنابة في بيان: "الأرقام التي تم تسجيلها اليوم وعلى مدى الأسبوع الماضي تمثل زيادة كبيرة في ملف كوفيد-19 في أيرلندا".

وأوضح أن "أيرلندا تشهد زيادة كبيرة في عدد حالات الإصابة بكورونا بعد الإبلاغ عن أعلى عدد يومي للوفيات منذ مايو، إبان العزل الشامل، وثالث أعلى عدد من حالات الإصابة اليومية المسجلة حتى الآن".

وحث الطبيب جلين كل من تجاوز السبعين من العمر والمعرضين طبيا للإصابة بالوباء القاتل على تقليص عدد من يلتقون بهم إلى مجموعة أساسية صغيرة جدا، تتضمن أفراد الأسرة أو مقدمي الرعاية أو الأصدقاء ولوقت قصير.

وشهدت أيرلندا مثل معظم دول أوروبا زيادة مطردة في الإصابات منذ نهاية يوليو وشددت القيود نتيجة لذلك وشملت القيود حظر تناول الطعام في جميع الصالات المغلقة بالمطاعم ومعظم الرحلات من وإلى العاصمة دبلن.

المصدر: "رويترز"