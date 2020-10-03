علييف: لا جدوى من اللقاء مع باشينيان

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، أنه لا يرى جدوى من عقد لقاءات بينه وبين رئيس الحكومة الأرمنية، نيكول باشينيان، مجددا مطالبته لأرمينيا بـ"إعادة قره باغ" لأذربيجان.

وفي تصريحات أدلى بها لقناة "الجزيرة" التلفزيونية، اليوم السبت، قال علييف إن رؤساء مجموعة مينسك (التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والمعنية بحل نزاع قره باغ) طلبوا منه "إبداء أكبر قدر من التفهم إزاء الحكومة الأرمنية الجديدة التي ربما لم تتعلم بعد كيف تسيطر على عواطفها وتصريحاتها".

وتابع: "قلت لهم دعونا نحاول. نحن نريد إيجاد طريق للسلام، وهذا ما جعلنا ننتظر خلال مثل هذه الفترة الزمنية الطويلة. سبق لي أن التقيت رئيس الوزراء الأرمني. لكن هذه اللقاءات كانت محض شكلية لا طائل منها إطلاقا. لقد قال لي (باشينيان) إنهم لن يعيدوا الأراضي. إذا كانوا لا يريدون فعل ذلك، وإذا كانوا يعترضون وخلال هذه المدة الطويلة على المبادئ التي وضعتها مجموعة مينسك، ويُفشلون المفاوضات، فما الجدوى من الكلام بعد ذلك؟".

وأضاف علييف أن بلاده "لا تريد حربا بل تتطلع إلى استرجاع أراضيها"، مؤكدا أن "الحرب ستنتهي فقط بعد انسحاب القوات المسلحة الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية المحتلة"، مؤكدا أن موقف باكو هذا لن يتغير، وأن على شركاء أرمينيا أن يقنعوها بذلك "إذا كانوا يريدون مساعدتها".

المصدر: إنترفاكس