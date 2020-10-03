على خلفية نزاع قره باغ.. حكومة أرمينيا تحظر استخدام الطائرات المسيرة

أعلنت حكومة أرمينيا اليوم السبت عن فرض حظر على استخدام أي طائرات مسيرة داخل البلاد، على خلفية الأعمال القتالية المتواصلة في منطقة قره باغ المتنازع عليها مع أذربيجان.

ووجه جهاز الأمن الوطني الأرمني في بيان له "تحذيرا صارما" إلى جميع المواطنين والمنظمات في البلاد، مؤكدا عليهم ضرورة الامتناع بشكل تام عن استخدام أي طائرات مسيرة، مهما كان نوعها وحجمها، مشيرا إلى أن تحليقاتها قد تستدعي قلق الناس.

وحث جهاز الأمن المواطنين على إبلاغ السلطات بشأن الأشخاص والمنظمات المسؤولين عن مخالفة هذا الحظر.

ويأتي ذلك على خلفية استخدام القوات الأذربيجانية طائرات مسيرة خلال الجولة الجديدة من التصعيد في قره باغ.

المصدر: RT