جو بايدن يزيل إعلاناته السلبية عن ترامب

أفاد مراسل RT مساء يوم الجمعة، بأن المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، أزال إعلاناته السلبية عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال جو بايدن في تغريدة على "تويتر"، "لا يمكن أن تكون هذه لحظة حزبية.. يجب أن تكون لحظة أمريكية.. علينا أن نتحد كأمة".

وأفاد مصدر مطلع بأن الحملة الانتخابية للمرشح عن الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ستعلق بشكل مؤقت الإعلانات السلبية عن الرئيس دونالد ترامب بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا.

This cannot be a partisan moment.



It must be an American moment.



We have to come together as a nation. — Joe Biden (@JoeBiden) October 2, 2020

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق الجمعة، أنه وزوجته ميلانيا ترامب، أصيبا بفيروس كورونا المستجد.

وأكدت إدارة البيت الأبيض أنهما يعانيان من أعراض طفيفة، وذلك قبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية يوم 3 نوفمبر.

وقال طبيب ترامب إن الرئيس "متعب لكن حالته المعنوية جيدة" بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بينما سارع البيت الأبيض وحملته الانتخابية للتعامل مع المنعطف المفاجئ الذي يواجه رئاسته المضطربة.

إلى ذلك، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقل إلى جناح خاص بمركز "والتر ريد" الطبي الوطني العسكري في ماريلاند لبضعة أيام كأجراء احترازي.

وأضاف المسؤول أن الأطباء نصحوا بذلك حتى يتسنى لترامب تلقي الرعاية الفورية إذا لزم الأمر.

المصدر: RT + وكالات