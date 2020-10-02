مساعد رئيس أذربيجان لـRT: تركيا تشارك في أزمة قره باغ سياسيا وعلى أرمينيا سحب قواتها منه

نفى مساعد رئيس أذربيجان للشؤون الخارجية، حكمت حاجييف، في حديث لـRT، صحة الأنباء حول مشاركة تركيا في النزاع بقره باغ، معتبرا أن الحل الوحيد للأزمة يكمن في سحب أرمينيا قواتها منه.

وصرح حاجييف، متحدثا لبرنامج "نيوزميكر": "القوات الأرمنية بدأت الهجوم علينا ونحن لم نبدأ الاعتداء"

وأشار حاجييف إلى أن الطرف الأذربيجاني "حاول تجنب الخسائر في صفوف المدنيين بعد الهجوم الأرمني" متهما أرمينيا بأنها "تستخدم المدنيين كدروع بشرية في المعارك".

وفي تطرقه إلى سبل حل الأزمة، أكد حاجييف أنه "يجب انسحاب القوات الأرمنية من الأراضي الأذربيجانية لإنهاء النزاع".

وقال إن أذربيجان كانت ملتزمة لأكثر من 30 عاما بالمفاوضات لحل النزاع في قره باغ، مردفا: "نريد تطبيق قرارات مجلس الأمن التي تنص على انسحاب قوات أرمينيا من قره باغ".

وردا على سؤال حول الأنباء بشأن المشاركة التركية العسكرية في الأعمال القتالية، قال مساعدة الرئيس الأذربيجاني إن هذه التقارير نابعة عن "دعاية أرمنية حول تدخل تركيا في النزاع بقره باغ".

واعتبر أن "تركيا تشارك في النزاع بقره باغ بطريقة سياسية بحتة"، فيما شدد على أن "فرنسا كانت دائما تؤيد الطرف الأرمني وهي متحيزة له".

المصدر: RT