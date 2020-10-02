بوتين يبحث مع لوكاشينكو الوضع في بيلاروس ونزاع قره باغ

أكد الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تلقى اليوم الجمعة اتصالا هاتفيا من نظيره البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، بحثا خلاله القضايا الثنائية والإقليمية الأكثر إلحاحا.

وذكرت الرئاسة الروسية أن لوكاشينكو أعرب عن امتنان بلاده لما قدمته موسكو إليها من الدعم في مجال مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، لا سيما تصدير لقاح "سبوتنيك V" الروسي المضاد للعدوى إلى بيلاروس على سبيل الأولوية.

وتابع بيان الكرملين: "كما تم استعراض مختلف نواحي الوضع في بيلاروس، نظرا للمحاولات المتواصلة للتدخل من الخارج، مع إبداء القناعة بأن المشاكل القائمة ستسوى قريبا".

ولفت البيان إلى أن بوتين ولوكاشينكو أعارا في المكالمة اهتماما خاصا إلى تصعيد النزاع في منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

كما ناقش الرئيسان المسائل الملحة المطروحة على الأجندة الثنائية بين بلديهما، مع التركيز على تطبيق الاتفاقات المبرمة ضمن إطار القمة التي جمعتهما في سوتشي في 14 سبتمبر، واتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات.

وأعرب الرئيسان عن ارتياحهما إزاء اتخاذ حكومتي موسكو ومينسك خطوات ملموسة في سبيل تطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات، بما في ذلك العلاقات الدولية، وأكدا مجددا سعيهما المشترك إلى تعزيز التحالف بين روسيا وبيلاروس.

المصدر: RT