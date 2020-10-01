بريطانيا.. 6914 إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"

أبلغت بريطانيا يوم الخميس عن 6914 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد -19"، ما يشكل انخفاضا طفيفا عن اليومين السابقين عندما تم الإبلاغ عن أكثر من 7000 حالة يوميا.

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كما أعلنت السلطات البريطانية عن تسجيل 59 حالة وفاة خلال 28 يوما، بانخفاض عن 71 حالة تم الإبلاغ عنها يومي الثلاثاء والأربعاء.

وتشهد بريطانيا خلال الأسابيع الأخيرة ارتفاعات حادة في مؤشر الإصابات اليومية بفيروس كورونا، الأمر الذي دفع سلطات البلاد إلى فرض قيود جديدة، بينها العمل من المنازل، وإغلاق الحانات والمطاعم في وقت أبكر.

وقد تستمر القيود مدة 6 أشهر بهدف التصدي لموجة مرض ثانية قد تكون سريعة الانتشار.

المصدر: وكالات