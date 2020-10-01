المكسيك تخصص حوالي نصف مليار دولار لتطوير عقار مضاد لكورونا

أكد الرئيس المكسيكي، أندريس مانويل لوبيز أوبرادور،اليوم الخميس، أن بلاده ستخصص في الأيام المقبلة أموالا بقيمة 10 مليارات بيزو (456 مليون دولار)، لتطوير عقار مضاد لكورونا.

وقال لوبيز أوبرادور في إيجازه الصباحي: "اليوم سيقدمون لنا المقترحات، ونحن نمتلك الموارد المالية، وهناك بالفعل عروض من الشركات".

وأضاف: "نحن نتحقق فقط من وجود جدية في الاتفاقات".

وتابع: "لدينا الموارد المتاحة، ونحن لا نريد أن يتم تجاهلنا في مسألة الأدوية المتعلقة بمكافحة الجائحة".

تجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم بواقع 743216 إصابة، ورابع أكبر حصيلة وفيات بواقع 77646 حالة وفاة، لتأتي بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: "رويترز"