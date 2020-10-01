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المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ743 ألفا

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المكسيك: إصابات كورونا تتجاوز الـ743 ألفا
AFP Pedro PARDO
العاصمة المكسيكية - أرشيف
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أشارت بيانات وزارة الصحة المكسيكية إلى ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 743216، وعدد الوفيات إلى 77646 حالة.

وأعلنت السلطات تسجيل 5053 إصابة جديدة إضافة إلى 483 وفاة، مرجحة أن تكون الأعداد الحقيقية أكبر بكثير بسبب قلة اختبارات الكشف عن الفيروس.

وتجدر الإشارة إلى أن المكسيك سجلت ثامن أكبر حصيلة لإصابات كورونا في العالم، ورابع أكبر حصيلة وفيات بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند.

المصدر: "رويترز"

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