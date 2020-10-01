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أردوغان: القدس مدينتنا

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أردوغان: القدس مدينتنا
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الرئيس التركي رجب طيب أردوغان
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، أن بلاده تفخر بالدفاع عن فلسطين في كافة المحافل الدولية، مشددا بالقول على أن "القدس مدينتنا".

وقال في كلمة له خلال مشاركته في افتتاح الدورة التشريعية الـ27 للبرلمان التركي: "التأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني المظلوم في كل منبر، هو مصدر فخر لبلادنا وشعبنا".

وأضاف: "القدس مدينتنا، سيما أنه من الممكن إلى اليوم العثور على آثار المقاومة العثمانية التي اضطرت للخروج منها خلال الحرب العالمية الأولى".

واستأنف البرلمان التركي، اليوم الخميس، أعماله التشريعية، عقب إجازة استمرت لمدة 65 يوما بسبب جائحة كورونا.

ويناقش البرلمان عددا من القضايا المحلية وعلى رأسها الموازنة المالية للبلاد، وكذلك عددا من الملفات الإقليمية الساخنة، وفي مقدمتها الوضع بين أذربيجان وأرمينيا في قره باغ. 

المصدر: "الأناضول"

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