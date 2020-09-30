بوتين وماكرون يدعوان لوقف إطلاق النار في قره باغ

دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق النار في منطقة قره باغ فورا.

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وجاء في بيان الكرملين بهذا الصدد اليوم الأربعاء، أن الرئيسين بحثا في مكالمة هاتفية "التصعيد الحاد في منطقة النزاع في قره باغ وأعربا عن قلقهما إزاء استمرار القتال هناك".

ودعا الرئيسان طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار فورا ومنع التصعيد.

وأكد بوتين وماكرون على عدم وجود أي بديل لتسوية النزاع في قره باغ عن الطرق السياسية والدبلوماسية.

المصدر: نوفوستي