بايدن: ترامب سيرحل في حال خسر الانتخابات

صرح المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن بأن الرئيس دونالد ترامب سيرحل في حال خسارته الانتخابات، مؤكدا أن الشعب الأمريكي لن يسمح بعكس ذلك.

وقال بايدن خلال تجمع انتخابي لمؤيديه في ولاية أوهايو اليوم الأربعاء، إن "الرئيس سيرحل والشعب الأمريكي لن يدعم بقاءه ولن تقف أي وكالة حكومية إلى جانب ذلك".

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وأضاف بايدن أن "الشعب الأمريكي سيقرر من سيكون الرئيس التالي، ونقطة على السطر".

ويأتي ذلك بعد أن امتنع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مجددا عن التعهد بقبول نتائج الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 3 نوفمبر المقبل.

وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأنه لا يستبعد حسم نتائج الانتخابات في المحكمة العليا، قائلا إنه لن يخسر الانتخابات إلا بسبب تزويرها.

وأثار موقف ترامب هذا انتقادات شديدة من قبل الديمقراطيين الذين اتهموه بتقويض الديمقراطية في البلاد.

المصدر: رويترز