بوريل يبحث مع تشاووش أوغلو خفض التوتر في قره باغ والوضع في شرق المتوسط

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه بحث هاتفيا مستجدات الوضع في منطقتي قره باغ وشرق المتوسط مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وذكر بوريل في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "بحثت مع وزير الخارجية التركي الأزمة في قره باغ وأهمية خفض التصعيد هناك، بالإضافة إلى المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وخاصة الوضع في شرق المتوسط".

I spoke with Turkey FM @MevlutCavusoglu to discuss the crisis in #NagornoKarabakh and the importance of de-escalation, as well as the current issues on the EU-Turkey agenda in particular the situation in the Eastern Mediterranean — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2020

ويأتي هذا الاتصال قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يكون بين أهم المواضيع المطروحة على أجندة الاجتماع تجدد الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

المصدر: RT