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بوريل يبحث مع تشاووش أوغلو خفض التوتر في قره باغ والوضع في شرق المتوسط

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بوريل يبحث مع تشاووش أوغلو خفض التوتر في قره باغ والوضع في شرق المتوسط
Reuters Yves Herman
الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل
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أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أنه بحث هاتفيا مستجدات الوضع في منطقتي قره باغ وشرق المتوسط مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو.

وذكر بوريل في تغريدة نشرها على حسابه في "تويتر" اليوم الأربعاء: "بحثت مع وزير الخارجية التركي الأزمة في قره باغ وأهمية خفض التصعيد هناك، بالإضافة إلى المسائل المطروحة على الأجندة الثنائية بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، وخاصة الوضع في شرق المتوسط".

ويأتي هذا الاتصال قبيل القمة الأوروبية المقرر عقدها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، حيث من المتوقع أن يكون بين أهم المواضيع المطروحة على أجندة الاجتماع تجدد الأعمال القتالية بين أرمينيا وأذربيجان في منطقة قره باغ المتنازع عليها.

المصدر: RT

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