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بايدن لترامب: متى؟ إن شاء الله؟

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بايدن لترامب: متى؟ إن شاء الله؟
Reuters
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تداول عدد كبير من النشطاء مقطعا من الجدال الذي دار في أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية استخدم فيه جو بايدن عبارة إن شاء الله.

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وتظهر في المقطع لحظة توجيه بايدن سؤالا لترامب بشأن قضية تهربه من دفع الضرائب قال فيه: "دفعت الملايين من الدولارات؟" ليرد ترامب مؤكدا: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

وقاطعه جو بايدن بالقول: "متى.. إن شاء الله؟".

وفيما اكتفى البعض بنقل الموقف كما هو من دون تعليق، وصفه آخرون بأنه موقف ظريف. 

وعبر أحد المعلقين عن الأسف من أن عبارة إن شاء الله أصبحت "تقال عند التعهد بعدم الالتزام في المستقبل".

المصدر: تويتر

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