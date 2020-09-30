بايدن لترامب: متى؟ إن شاء الله؟

تداول عدد كبير من النشطاء مقطعا من الجدال الذي دار في أول مناظرة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ومنافسه في الانتخابات الرئاسية استخدم فيه جو بايدن عبارة إن شاء الله.

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وتظهر في المقطع لحظة توجيه بايدن سؤالا لترامب بشأن قضية تهربه من دفع الضرائب قال فيه: "دفعت الملايين من الدولارات؟" ليرد ترامب مؤكدا: "نعم ملايين الدولارات وستتسنى لكم فرصة رؤيتها".

وقاطعه جو بايدن بالقول: "متى.. إن شاء الله؟".

🔴دخل مصطلح"إن شاء الله"بلهجة عربية مكسرة من #بايدن-@JoeBidenفي المناظرة الأولى مع #ترامب@realDonaldTrump

🔴في رده التهكمي عليه بوعده بنشر قسائم دفع الضرائب التي يرفض كشفها بعد اتهام نيويورك تايمز له بعدم دفع ضرائب لسنوات!

📌سأله بايدن باستهزاء:متى ستكشف عن ضرائبك

"إن شاء الله"! pic.twitter.com/8x7j39oTZ6 — عبدالله الشايجي (@docshayji) September 30, 2020

وفيما اكتفى البعض بنقل الموقف كما هو من دون تعليق، وصفه آخرون بأنه موقف ظريف.

ان شاء الله اصبحت للأسف جملة تقال عند التعهد بعدم الالتزام في المستقبل



في المناظرة الرئاسية الأمريكية قال ترمب انه سيطلع الجميع على الضرائب التي دفعها وهنا رد بايدن متهكما "متى، ان شاء الله؟؟!!



ترمب تهرب من نشر تاريخ دفعه الضرائب بسبب تهربه الضريبي pic.twitter.com/73zHgQYqMf — Dr Ahmed Maglad د. أحمد مَقلَد (@McLad84) September 30, 2020

وعبر أحد المعلقين عن الأسف من أن عبارة إن شاء الله أصبحت "تقال عند التعهد بعدم الالتزام في المستقبل".

موقف طريف خلال المناظرة: البعض تساءل ما إذا سمع بايدن يقول "إن شاء الله"، وقد تم تأكيد ذلك مع حملته. فعندما كان ترمب يتوعد بأنه سينشر سجلاته الضريبية على إثر ما كشفته صحيفة نيوريوك تايمز علق بايدن ساخرا: متى؟ ... إن شاء الله!

pic.twitter.com/275PEvFmz2 — Biesan Abu-Kwaik بيسان أبو كويك (@BiesanAK) September 30, 2020

المصدر: تويتر