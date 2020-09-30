بايدن يرد على ترامب بصورة لسماعة وآيس كريم

سخر المرشح الرئاسي الديمقراطي جو بايدن من الرئيس الحالي دونالد ترامب لافتراضه أنه في حاجة إلى مساعدة خلال المناظرة أو تعاطي مواد محظورة.

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وغرد بايدن على حسابه في "تويتر" قائلا: "المناظرة اليوم مساء، لذلك تزودت بسماعات وبمواد تضاعف النشاط"، وأرفق المنشور بصورة لسماعات للأذن وعلبة آيس كريم.

It’s debate night, so I’ve got my earpiece and performance enhancers ready. pic.twitter.com/EhOiWdjh1b — Joe Biden (@JoeBiden) September 29, 2020

وكان ترامب أعلن في 28 سبتمبر، أن بايدن رفض إجراء اختبار كشف لتعاطي المخدرات قبل المناظرة، ولم يحدد من أين حصل على هذه المعلومات.

وفي وقت سابق، صرح سيد البيت الأبيض مرارا بضرورة خضوعه وبايدن لاختبار للمخدرات قبل المناظرة أو بعدها، مشيرا إلى وجود معلومات تفيد بأن منافسه يتناول أدوية تساعد على تنشيط عمليات التفكير.

ورأى الرئيس الأمريكي أن أحاديث بايدن السابقة في المناظرات كانت "متفاوتة بشكل قياسي"، لافتا إلى أن العقاقير ربما أحدثت مثل هذا الاختلاف.

المصدر: iz.ru