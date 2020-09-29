بولندا.. تلميذة تهاجم زميلاتها بسكين

قالت الشرطة البولندية، إن تلميذة مدرسة ثانوية في بلدة زيلونا غورا، هاجمت ثلاث زميلات لها بسكين.

وأضافت ممثلة الشرطة المحلية مالغورزاتا بارسكا، الثلاثاء، في حديث للتلفزيون البولندي: "في حوالي الساعة 9 صباحا (10:00 بتوقيت موسكو)، تلقت الشرطة بلاغا يفيد بأن تلميذة في المدرسة الثانوية تبلغ من العمر 17 عاما، هاجمت ثلاث تلميذات من فصول أخرى بسكين".

ونتيجة لذلك، أصيبت طالبتان في الظهر، وأخرى في الوجه. وشددت بارسكايا على أنه "لا يوجد خطر على حياتهن".

وتم اعتقال التلميذة التي قامت بالهجوم وتسليمها للشرطة. ولا تزال دوافعها غير معروفة، حتى الآن. ويجري التحقيق في ملابسات الحادث.

المصدر: تاس