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الجيش الأذربيجاني يشن هجوما جنوب قره باغ

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الجيش الأذربيجاني يشن هجوما جنوب قره باغ
Reuters ARMENIAN MINISTRY OF DEFENCE
هجوم للقوات الأذربيجانية في قره باغ
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أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت هجوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

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وقالت الوزارة في بيان لها: إنه "منذ صباح اليوم، يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه لتحرير مدينة فضولي"، مضيفة أنه تم تدمير أربع دبابات تابعة للقوات المسلحة الأرمنية هذا الصباح على محور فضولي – جبرائيل.

يذكر أن جزءا من منطقة فضولي، بما في ذلك مدينة فضولي نفسها، باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني بعد معارك عام 1993.

المصدر: وكالات

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