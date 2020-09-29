الجيش الأذربيجاني يشن هجوما جنوب قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية صباح اليوم الثلاثاء، أن قواتها شنت هجوما على محور مدينة فضولي الواقعة في المنطقة الخاضعة لسيطرة قوات "جمهورية قره باغ" غير المعترف بها.

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وقالت الوزارة في بيان لها: إنه "منذ صباح اليوم، يواصل الجيش الأذربيجاني هجومه لتحرير مدينة فضولي"، مضيفة أنه تم تدمير أربع دبابات تابعة للقوات المسلحة الأرمنية هذا الصباح على محور فضولي – جبرائيل.

يذكر أن جزءا من منطقة فضولي، بما في ذلك مدينة فضولي نفسها، باتت تحت سيطرة الجانب الأرمني بعد معارك عام 1993.

المصدر: وكالات