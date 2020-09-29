باكو ويريفان تؤكدان استمرار القتال في قره باغ

أكدت أذربيجان وأرمينيا اليوم الثلاثاء استمرار المعارك خلال الليلة الماضية على عدة محاور من خط التماس في إقليم قرة باغ، في أعنف جولات الصراع منذ أكثر من ربع قرن.

وقالت وزارة الدفاع الأذربيجانية في بيان لها، إن القوات الأرمنية حاولت استعادة المناطق التي خسرتها على محوري فضولي - جبرائيل وآغداره – تارتار، لكن الجيش الأذربيجاني تصدى لهذه المحاولات و"أجبر القوات المعادية على التراجع متكبدة خسائر كبيرة".

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وذكر البيان أنه خلال المعارك الليلية تم تدمير قافلة مختلطة من المدرعات والمركبات الأرمنية كانت متجهة من مداغيز إلى آغداره، إضافة إلى بطارية مدفعية كانت تسند تحرك القافلة بالنيران. كما دمر الجيش الأذربيجاني صباح اليوم دبابة ومركبة معاديتين، حسب وزارة الدفاع.

من جانبها، قالت وزارة الدفاع الأرمنية إن "معارك متفاوتة الشدة مستمرة، مصحوبة بتمهيد مدفعي من جانب العدو"، مضيفة أن الوحدات الأرمنية صدت هجمات القوات الأذربيجانية في عدة مناطق من خط التماس"، وأن "العدو تكبد خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد في بعض المناطق".

وحسب البيان، فإن القوات الأرمنية "دمرت في ساعة مبكرة من صباح اليوم مجموعة من المدرعات المعادية على المحور الجنوبي".

المصدر: وكالات