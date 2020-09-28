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وزارة دفاع أذربيجان تنفي إسقاط أي من طائراتها في قره باغ

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وزارة دفاع أذربيجان تنفي إسقاط أي من طائراتها في قره باغ
Reuters DEFENCE MINISTRY OF AZERBAIJAN
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نفت وزارة الدفاع الأذربيجانية صحة ما أعلنه الجانب الأرمني عن إسقاط طائرة تابعة للقوات الجوية الأذرية في منطقة النزاع في قره باغ.

وقال المتحدث باسم وزارة دفاع أذربيجان اليوم الاثنين: "أؤكد أن جميع الوسائل الجوية التابعة للجيش الأذربيجاني لا تزال قيد العمل".

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وجاء ذلك بعد إعلان الناطق الصحفي باسم رئيس جمهورية أرتساخ غير المعترف بها في قره باغ، أن "جيش الدفاع" للجمهورية أسقط طائرة أذربيجانية بالقرب من بلدة مارتوني، وهو ما أكدته المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمنية.

يذكر أن منطقة قره باغ شهدت تصعيدا عسكريا منذ 27 سبتمبر الجاري وتبادل الجانبان الأرمني والأذربجاني الاتهامات بشن الجهوم.

المصدر: نوفوستي

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