الأمم المتحدة: لا معلومات لدينا حول تدخل تركيا في نزاع قره باغ

أعلنت الأمم المتحدة، أنه ليس بوسعها تأكيد أو نفي المعلومات حول تدخل تركيا في النزاع بين أرمينيا وأذربيجان حول إقليم قره باغ.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك ردا على سؤال بهذا الصدد: "لا توجد لدينا أي معلومات حول صحة تلك الأنباء... وليست لدينا وسائل للتأكد من ذلك".

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وشدد دوجاريك على أهمية عودة مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا إلى المنطقة.

وكانت وزارة الخارجية الأرمنية قد اتهمت تركيا بإرسال مستشارين عسكريين إلى منطقة النزاع لمساعدة القوات الأذرية.

كما أعلنت أرمينيا أن لديها معلومات حول إرسال تركيا مرتزقة من بعض الدول في الشرق الأوسط إلى منطقة النزاع.

المصدر: تاس