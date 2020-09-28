الإليزيه: ماكرون سيلتقي تيخانوفسكايا في ليتوانيا

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيجري خلال زيارته المرتقبة إلى ليتوانيا لقاء مع المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا.

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وأوضح الإليزيه أن ماكرون سيلتقي تيخانوفسكايا صباح الثلاثاء في العاصمة الليتوانية فيلنوس.

ويأتي ذلك بعد أن دعت تيخانوفسكايا ماكرون إلى الوساطة لحل الأزمة السياسية في بيلاروس، مؤكدة أن الاحتجاجات في بلادها لن تتوقف لأن الشعب لن يقبل بالسلطة الحالية.

وسبق أن وصف الرئيس الفرنسي الأحداث التي تشهدها بيلاروس بأزمة "حكومة متسلطة" داعيا الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو إلى ترك منصبه.

من جهته، رد لوكاشينكو على دعوة ماكرون، بتذكيره باحتجاجات "الستر الصفر" التي صارت مشهدا يوميا في فرنسا"، داعيا إياه إلى معالجة مشاكل بلاده أولا، قبل إصدار النصائح للآخرين.

المصدر: "أ ف ب" + وكالات