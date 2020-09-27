قديروف يدعو أرمينيا وأذربيجان للتعقل

وجه رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف نداءا لسلطات أرمينيا وأذربيجان بالتهدئة، مشيرا إلى أن "القوقاز بأسره وجميع الشعوب الشقيقة في المنطقة تعاني من مشكلة قره باغ".

ودعا قديروف الشعبين الأذري والأرمني إلى وقف "إراقة الدماء، بما لا يدفع الصراع بعيدا عن الإنسانية وإمكانية فهمه بالعقل".

وأضاف أنه لا داعي للبحث عن المتورط لدى الطرف الآخر، وعن الذي أطلق النار أولا.

وختم بالقول: "الشعب الشيشاني الذي يعرف جيدا ثمن الحرب والسلام، يدعوكم للتوقف والاستعاضة عن الغضب بالتعقل".

ودعا قديروف المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المجاورة، ورجال الدين "للانضمام إلى العملية وإعادة السلام إلى القوقاز".

المصدر: لينتا رو