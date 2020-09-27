طهران تدعو لوقف فوري للقتال في قره باغ

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لوقف الأعمال العدائية "فورا" في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين أرمينيا وأذربيجان.

وكتب على "تويتر": "إيران تراقب عن كثب أعمال العنف المقلقة في إقليم قره باغ. ندعو إلى إنهاء فوري للأعمال العدائية ونحث على الحوار لحل الخلافات".

وأضاف: "جيراننا هم أولويتنا ونحن على استعداد لتقديم المساعي الحميدة لتمكين المحادثات. منطقتنا بحاجة إلى السلام الآن".

Iran is closely monitoring the alarming violence in Nagorno-Karabakh. We call for an immediate end to hostilities and urge dialogue to resolve differences.



Our neighbors are our priority and we are ready to provide good offices to enable talks.



Our region needs peace now. — Javad Zarif (@JZarif) September 27, 2020

واندلعت صباح الأحد اشتباكات مسلحة على خط التماس بين القوات الأذرية والأرمنية.

وقالت أذربيجان إن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار على مناطق سكنية على خط التماس في إقليم قره باغ المعلن استقلاله من جانب واحد، وأن القصف أسفر عنه سقوط قتلى في صفوف المدنيين.

من جانبها، اتهمت أرمينيا وقره باغ الجانب الأذري بشن "ضربات جوية وصاروخية" على الإقليم، وأعلنت السلطات الأرمنية التعبئة العامة في البلاد.

وأكد رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان، أن حكومته ستبحث مسألة الاعتراف باستقلال "جمهورية قره باغ".

المصدر: RT + وكالات