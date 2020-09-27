الحرس الثوري يعرض طائرة أسقطها في هرمز في معرض الصناعات الجوفضائية

جمع الحرس الثوري الإيراني قطع طائرة "غلوبال هوك" الأمريكية التي أسقطها فوق مضيق هرمز العام الماضي، وعرضها في معرض الصناعات الجوفضائية في طهران اليوم.

وتعد الطائرة المسیرة "غلوبال هاوك" من أحدث طائرات التجسس فی العالم، وتقدر قیمها بأکثر من 200 ملیون دولار، وهي من إنتاج شرکة "نورثروب" الأمريكية حیث یستخدمها الجیش الأمريكي في قواته الجویة والبحریة.

وكانت القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد أعلنت في يونيو 2019، أنها أسقطت طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك"، تابعة للقوات الجوية الأمريكية، كانت تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزكان الإيرانية.

المصدر: RT