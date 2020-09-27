تركيا تعلن دعمها المطلق لأذربيجان في النزاع مع أرمينيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية دعمها المطلق لأذربيجان واستعدادها للوقوف إلى جانبها، وذلك على خلفية التوتر، الذي جد اليوم الأحد، وتبادل إطلاق النار بين القوات الأذربيجانية والأرمينية.

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بدروه دان الناطق الرسمي باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالين، في وقت سابق اليوم، ما وصفه بالاعتداء الأرمني الأخير على أذربيجان، وعبر عن تأييد أنقرة لباكو في ظل هذه الظروف.

وكتب قالين عبر "تويتر" اليوم الأحد أنه "يدين بشدة هجوم أرمينيا على أذربيجان"، مضيفا أن "أرمينيا بهجومها على المناطق المدنية أخلت مرة أخرى بوقف إطلاق النار، وأظهرت وقوفها ضد الاستقرار والسلام".

ودعا المجتمع الدولي إلى "أن يوقف فورا هذا الاستفزاز الخطير"، مشيرا إلى أن "تركيا تقف إلى جانب أذربيجان وتؤكد دعمها الكامل لها".

جاءت هذه التصريحات على خلفية تصعيد عسكري جديد حول إقليم قره باغ، حيث قالت باكو إن أراضيها على خط التماس في المنطقة تعرضت لقصف أرمني، بينما اتهم رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشنيان أذربيجان بشن هجوم على قره باغ.

المصدر: وكالات