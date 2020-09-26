التلفزيون الإيراني: باقري يزور العراق غدا الأحد

أعلن التلفزيون الإيراني اليوم السبت، أن قائد هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري، سيبدأ زيارة إلى العراق يوم غد الأحد ستستمر يومين.

وأشار التلفزيون الإيراني إلى أن "باقري سيبحث في العراق التعاون الأمني والعسكري وملف اغتيال سليماني والمهندس ومن كانوا برفقتهما".

وتابع، أن "باقري سيلتقي وزير الدفاع العراقي في بغداد".

يذكر، أن القيادي في "الحشد الشعبي" العراقي أبو مهدي المهندس وضيفه قائد فيلق "القدس" الإيراني قاسم سليماني اغتيلا بضربة جوية أمريكية استهدفت موكبهما قرب مطار بغداد الدولي في يناير الماضي.

المصدر: "وكالات"