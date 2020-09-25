إثيوبيا للأمم المتحدة: لا نية لنا في استخدام سد النهضة للإضرار بمصر والسودان

أكد رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد، أن بلاده لا تنوي إلحاق الضرر بمصر والسودان بمشروع سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، وأثار نزاعا على المياه بين البلدان الثلاثة.

وقال أبي في كلمته خلال الدورة 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "أود أن أوضح أننا لا ننوي إلحاق الضرر بهاتين الدولتين".

وأضاف، أن "أكثر ما يشغلنا الآن هو التعافي من أزمة فيروس كورونا، وبناء مستقبل أفضل"، وأن سد النهضة أهم مشروعات بلاده في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن الإثيوبيين "يريدون تأمين الطاقة لبلادهم".

المصدر: "رويترز + وكالات"