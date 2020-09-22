السيسي للجمعية العامة الأممية: مفاوضاتنا مع إثيوبيا لم تسفر عن النتائج المرجوة والنيل ليس حكرا لطرف

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن مفاوضات بلاده مع إثيوبيا حول سد النهضة لم تسفر عن "النتائج المرجوة"، مشددا على أن النيل ليس حكرا لأي طرف.

وقال السيسي، في كلمة عبر الفيديو ألقاها أمام الدورة الـ75 للجمعية العامة للأمم المتحدة: "فيما يتعلق بموضوع سد النهضة أود أن أنقل إليكم تصاعد قلق الأمة المصرية البالغ حيال هذا المشروع الذى تشيده دولة جارة وصديقة على نهر وهب الحياة لملايين البشر، عبر آلاف السنين".

وأشار السيسي إلى أن الجهود التي بذلتها الولايات المتحدة أو جنوب إفريقيا لتنظيم مفاوضات لتسوية الخلافات "لم تسفر للأسف عن النتائج المرجوة منها".

وتابع: "إن نهر النيل ليس حكرا لطرف ومياهه بالنسبة لمصر ضرورة للبقاء دون انتقاص من حقوق الأشقاء. ولقد أكدت تلبية مجلس الأمن دعوة مصر لعقد جلسة للتشاور حول الموضوع في الـ29 من يونيو الماضي خطورة وأهمية هذه القضية واتصالها المباشر بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، الأمر الذى يضع على عاتق المجتمع الدولي مسئولية دفع كافة الأطراف للتوصل إلى الاتفاق المنشود الذى يحقق مصالحنا المشتركة إلا أنه لا ينبغي أن يمتد أمد التفاوض إلى ما لا نهاية في محاولة لفرض الأمر الواقع لأن شعوبنا تتوق إلى الاستقرار والتنمية وإلى حقبة جديدة واعدة من التعاون".

وبدأت إثيوبيا عملية بناء سد النهضة على مجرى نهر النيل الأزرق قرب الحدود الإثيوبية السودانية، في 2 أبريل 2011، ويثير هذا المشروع، الذي لم يتم إنجازه بعد، قلقا كبيرا لدى مصر، التي تخشى من أن يؤدي إلى تقليل كميات المياه المتدفقة إليها من مرتفعات إثيوبيا عبر السودان.

المصدر: RT